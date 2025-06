Al Bano a cuore aperto | Squallido chi mi accusò di nascondere Ylenia Il Festival? Ho la sanremite ma Amadeus e Conti mi hanno preso in giro

Al Bano a cuore aperto svela i suoi sentimenti più profondi, tra ricordi, dubbi e delusioni. In un’intervista carica di sincerità, l’artista si confida senza filtri, affrontando temi delicati e rivelando il suo lato più autentico. La sua voce, sempre forte e appassionata, ci accompagna in un viaggio intenso attraverso le emozioni di un uomo che, nonostante tutto, rimane una leggenda della musica italiana. Una testimonianza che non lascia indifferenti.

Al Bano si racconta a Storie al bivio show con Monica Setta, in una puntata che andrà in onda il 24 giugno in prima serata su Rai 2 e in cui si mostra senza veli e parla a ruota libera: su tutto e su tutti. L’artista è un fiume in piena, come spesso gli accade, ma questa volta con toni particolarmente accesi e dolorosi. Al Bano Carrisi, l’icona della musica italiana amata in tutto il mondo, ha affidato ad alcune recenti dichiarazioni pubbliche televisive un nuovo sfogo che non mancherà di far discutere, toccando corde sensibili del suo passato e del suo rapporto con il mondo dello spettacolo. A partire dai Sanremo a guida Amadeus e Carlo Conti . 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Al Bano a cuore aperto: “Squallido chi mi accusò di nascondere Ylenia. Il Festival? Ho la sanremite, ma Amadeus e Conti mi hanno preso in giro”

Al Bano a cuore aperto: Squallido chi mi accusò di nascondere Ylenia. Il Festival? Ho la sanremite, ma Amadeus e Conti mi hanno preso in giro.

