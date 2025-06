Al-Ain-Juventus LIVE dalle 3

Al-Ain-Juventus, 1a giornata Mondiale per Club Dopo il debutto dell`Inter al Mondiale per Club nell`1-1 contro i messicani del Monterrey (gol. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Anche la Juventus è pronta all'esordio nel Mondiale per Club: i bianconeri, a Washington, sfidano l'Al Ain nel match che chiude la prima giornata della fase a gironi. Locatelli e compagni ripartono dopo un finale di stagione che li ha visti chiudere, seppur c Vai su Facebook

La #Juventus in giornata manderà il comunicato ufficiale dove verrà sancito il divorzio da #Giuntoli. Pieni poteri ora a #Comolli che sarà affiancato da #Chiellini. #Tudor resta sicuramente sino al Mondiale per club poi si vedrà Vai su X

Al Ain-Juventus al Mondiale per Club, orario e probabili formazioni: dove vederla in TV e streaming - La sfida della squadra di Tudor contro la formazione emiratina si giocherà giovedì 19 giugno, nella notte, ... Come scrive fanpage.it

Fantacampionato Mondiale per Club, 3 centrocampisti da schierare nella 2ª giornata - Un top, una certezza e una scommessa: ecco quali calciatori schierare a centrocampo per il secondo turno del torneo ... Riporta gazzetta.it