Al-Ain-Juventus LIVE 0-5 | doppiette di Kolo Muani e Conceiçao

Al Ain-Juventus si accende con un spettacolare 0-5, doppiette di Kolo Muani e Conceiçao che consacrano i bianconeri come protagonisti. È l’apertura del Mondiale per Club: una giornata ricca di emozioni, dove anche l’Inter debutta con un pareggio contro i messicani del Monterrey, lasciando il pubblico in attesa di altri grandi match e sorprese da scoprire.

Al-Ain-Juventus, 1a giornata Mondiale per Club Dopo il debutto dell`Inter al Mondiale per Club nell`1-1 contro i messicani del Monterrey

45+3' | !! Doppietta per Kolo Muani! Poker nel primo tempo, 4-0! ? #FIFACWC #TakeItToTheWorld Vai su X

