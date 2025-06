Al Ain Juve Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati Paolo Rossi e Mauro Munno – VIDEO

Al Ain Juve: un match che ha lasciato il pubblico senza fiato! Dopo la sfida allo Stadio Audi Field di Washington, gli esperti Chiara Aleati, Paolo Rossi e Mauro Munno si confrontano nel post-gara su JuventusNews24. Analisi approfondite, emozioni e spunti interessanti per comprendere al meglio questa prima giornata del Mondiale per Club 2025. Resta con noi e scopri cosa è successo davvero in campo!

Al Ain Juve, “Ma che partita hai visto?”: su è LIVE il post-gara con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Mauro Munno. L’analisi – VIDEO. La Juventus di Igor Tudor è scesa in campo allo Stadio Audi Field di Washington contro l’ Al Ain quest’oggi, nella prima giornata del Mondiale per Club 2025. LA CRONACA DI AL AIN JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Chiara Aleati, Paolo Rossi e Mauro Munno. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Al Ain Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Mauro Munno – VIDEO

In questa notizia si parla di: juventusnews24 - juve - partita - visto

Juve Udinese, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Mauro Munno – VIDEO - Juventus e Udinese si affrontano nell’ultima giornata di campionato in un match ricco di emozioni. Su JuventusNews24, il post-gara è live con analisi e commenti di Paolo Rossi, Chiara Aleati e Mauro Munno, offrendo un'ampia panoramica di un incontro che ha acceso gli animi dei tifosi.

Siamo in LIVE per commentare il post partita di Venezia-Juve! #juventusnews24 #veneziajuve #machepartitahaivisto #juve #seriea Vai su Facebook

#Juventus stanca dal punto di vista mentale? #Tudor non è d’accordo «Non ho visto sbagliare partite importanti, non si è sbagliato quasi niente. Se non fai step prima…» Vai su X

Venezia Juve, Ma che partita hai visto?: post-gara LIVE; Juve Genoa, Ma che partita hai visto?: post-gara LIVE; Conferenza stampa Tudor post Juve Udinese: le parole.

Juve Inter, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Mauro Munno – VIDEO - Ecco l’analisi – VIDEO La Juventus di Thiago Motta è scesa in campo all’Allianz Stadium ... Da juventusnews24.com

Parma Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Mauro Munno – VIDEO - La Juventus di Igor Tudor è scesa in campo allo Stadio Tardini ... Scrive juventusnews24.com