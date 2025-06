Al Ain Juve LIVE | tutto pronto a breve il fischio d’inizio

Al Ain Juve LIVE sta per prendere il via! La prima giornata del Mondiale per Club 2025 promette emozioni intense, con la Juventus di Igor Tudor pronta a scendere in campo all’Audi Field di Washington contro l’Al Ain. Una sfida cruciale per iniziare col piede giusto e mettere subito le cose in chiaro nel torneo internazionale. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti, sintesi, moviola, tabellino e risultato in tempo reale!

di Andrea Bargione Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve fa il suo esordio al Mondiale per Club. Nella notte, i bianconeri di Igor Tudor affrontano l’Al Ain con l’obiettivo di partire subito forte nella competizione e conquistare i primi tre punti nel torneo internazionale sul terreno di gioco dell’Audi Field di Washington. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al Ain Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 03.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Al Ain Juve 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Al Ain Juve LIVE: tutto pronto, a breve il fischio d’inizio

