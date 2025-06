Al Ain Juve LIVE | riscaldamento finito a breve il fischio d’inizio

Al Ain Juve LIVE: il riscaldamento è terminato e tra pochi istanti il fischio d'inizio. I bianconeri di Igor Tudor sono pronti a scendere in campo per la loro prima sfida nel Mondiale per Club 2025, un appuntamento importante per dimostrare il talento e la determinazione della Juventus. Segui insieme a noi tutte le emozioni, aggiornamenti e analisi di questa sfida cruciale che potrebbe segnare l’inizio di un percorso vincente.

di Andrea Bargione Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve fa il suo esordio al Mondiale per Club. Nella notte, i bianconeri di Igor Tudor affrontano l’Al Ain con l’obiettivo di partire subito forte nella competizione e conquistare i primi tre punti nel torneo internazionale sul terreno di gioco dell’Audi Field di Washington. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al Ain Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 03.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Al Ain Juve 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Al Ain Juve LIVE: riscaldamento finito, a breve il fischio d’inizio

In questa notizia si parla di: juve - riscaldamento - finito - breve

Al Ain Juve LIVE: bianconeri in campo per il riscaldamento, ecco le formazioni ufficiali del match - Al Ain Juve LIVE: i bianconeri scendono in campo per il riscaldamento, pronti a dare il massimo in questa prima giornata del Mondiale per Club 2025.

Mondiale per Club, le probabilità di vittoria secondo Opta: Inter tra le favorite, poche chances per la Juventus. Cosa ne pensate? I nerazzurri sono la quarta squadra più quotata secondo il Supercomputer di Opta, dopo il PSG (19%) il Manchester City (18%) Vai su Facebook

Alla Juve il derby d'Italia: decide un gol di Conceicao. Inter a -2 dal Napoli; Juve, altro infortunio! Stop nel riscaldamento, fuori in lacrime; Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz recuperano per Inter-Juventus? Le ultime.

Juve, altro infortunio! Stop nel riscaldamento, fuori in lacrime - Francisco Conceicao ha infatti accusato un piccolo problema muscolare ed partito dalla panchina ... Lo riporta tuttosport.com

Infortunio Conceicao, rabbia e lacrime: cosa si è fatto il talento Juve - La nota della Juventus è, tutto sommato, rassicurante: “piccolo problema durante il riscaldamento per Conceiçao ... tuttosport.com scrive