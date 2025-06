Al Ain Juve LIVE | l’avvicinamento al match dell’Audi Field di Washington attesa per le formazioni ufficiali per l’esordio al Mondiale per Club

Il grande giorno è arrivato: la Juventus esordisce nel Mondiale per Club 2025, affrontando l’Al Ain all’Audi Field di Washington. I bianconeri di Igor Tudor sono pronti a dare il massimo per conquistare i primi tre punti e fare il passo decisivo verso il traguardo mondiale. Restate con noi per tutte le emozioni, aggiornamenti in tempo reale e analisi approfondite di questa sfida fondamentale. Non perdere neanche un istante di questa avventura internazionale!

di Marco Baridon Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve fa il suo esordio al Mondiale per Club. Nella notte, i bianconeri di Igor Tudor affrontano l’Al Ain con l’obiettivo di partire subito forte nella competizione e conquistare i primi tre punti nel torneo internazionale sul terreno di gioco dell’Audi Field di Washington. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al Ain Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 03.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Al Ain Juve 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Al Ain Juve LIVE: l’avvicinamento al match dell’Audi Field di Washington, attesa per le formazioni ufficiali per l’esordio al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: juve - match - avvicinamento - audi

Juve Stabia-Sampdoria: formazioni e live match, tutti gli aggiornamenti sulla sfida salvezza - Sale la tensione per Juve Stabia-Sampdoria, match cruciale dell'ultima giornata di Serie B. Per la Sampdoria, una vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playout e sperare di evitare la retrocessione in Serie C.

Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca; Al Ain Juve LIVE | l’avvicinamento al match dell’Audi Field di Washington le ultime sulle scelte di Tudor per l’esordio al Mondiale per Club.

Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025 La Juve fa il suo esordio al Mondiale per Club. Come scrive juventusnews24.com

Juventus-Al-Ain: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario e telecronaca - La Juventus di Igor Tudor è pronta a debuttare nel nuovo Mondiale per club organizzato dalla FIFA negli Stati Uniti. Come scrive msn.com