Al Ain Juve LIVE | bianconeri in campo per il riscaldamento ecco le formazioni ufficiali del match

Al Ain Juve LIVE: i bianconeri scendono in campo per il riscaldamento, pronti a dare il massimo in questa prima giornata del Mondiale per Club 2025. Igor Tudor ha preparato una formazione d’assalto per affrontare l’Al Ain e conquistare subito i tre punti fondamentali. La sfida si gioca all’Audi Field di Washington: emozioni, tensione e adrenalina sono assicurate. CLICCA QUI PER scoprire tutte le novità e seguire la cronaca live!

di Marco Baridon Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve fa il suo esordio al Mondiale per Club. Nella notte, i bianconeri di Igor Tudor affrontano l'Al Ain con l'obiettivo di partire subito forte nella competizione e conquistare i primi tre punti nel torneo internazionale sul terreno di gioco dell'Audi Field di Washington. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al Ain Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 03.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Al Ain Juve 0-0: risultato e tabellino.

