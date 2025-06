Al Ain Juve due assenze per Tudor | questi bianconeri non si siederanno nemmeno in panchina La scelta è ufficiale

Il debutto di Juventus nel Mondiale per Club FIFA a Washington si preannuncia carico di emozioni, ma anche di assenze importanti. Tudor deve fare i conti con due indisponibili di peso, che influenzeranno le scelte in campo e la strategia della squadra. Con formazioni ufficiali ormai svelate, i tifosi si preparano a vivere una sfida ricca di suspense e passione, pronti a sostenere i bianconeri fino al fischio d'inizio e oltre.

Al Ain Juve, due assenze per Tudor: tutti i dettagli sulle formazioni ufficiali del match dei bianconeri. Al Ain Juve è il match d’esordio della squadra di Tudor nel nuovo Mondiale per Club FIFA, in programma a Washington. Scelte ufficiali comunicate: in mezzo al campo gioca McKennie davanti alla difesa, complice il recupero parziale di Locatelli. Non figurano tra i convocati Bremer e Milik, entrambi out per infortunio. Assenze già previste, confermate dalla loro mancata presenza anche in panchina visto le condizioni dei due giocatori che stanno recuperando. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Al Ain Juve, due assenze per Tudor: questi bianconeri non si siederanno nemmeno in panchina. La scelta è ufficiale

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

