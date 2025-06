Al Ain Juve chi al posto di Locatelli? Ufficiale la scelta di Tudor per la mediana | la decisione per l’esordio al Mondiale per Club

Al Ain Juve si prepara all’esordio al Mondiale per Club, ma chi sostituirà Locatelli? La decisione di Tudor è ufficiale e promette grandi emozioni. Con il recupero ancora in corso dell’italiano, il tecnico bianconero ha scelto con cura il sostituto in mediana, determinato a guidare la squadra verso il successo. La sfida contro l’emiratina a Washington si avvicina: scopriamo insieme quale sarà la formazione titolare di questa importante partita.

Al Ain Juve, chi al posto di Locatelli? La scelta di Tudor è ufficiale: ecco la decisione del tecnico bianconero per l’esordio al Mondiale. Sono ufficiali le scelte di Al Ain Juve, il match d’esordio per la squadra di Tudor al Mondiale per Club ideato dalla FIFA. I bianconeri debuttano contro la formazione emiratina a Washington. Locatelli ha recuperato ma non è ancora al meglio: al suo posto in mediana, davanti alla difesa, ci sarà Weston McKennie al fianco di Khephren Thuram. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Al Ain Juve, chi al posto di Locatelli? Ufficiale la scelta di Tudor per la mediana: la decisione per l’esordio al Mondiale per Club

