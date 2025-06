Al Ain Juve 0-5 LIVE | ci prova Kolo Muani para Rui Patricio

All’Al Ain Juve, la prima giornata del Mondiale per Club 2025 promette emozioni da cinetv. I bianconeri di Tudor cercano subito il successo contro i padroni di casa, con un occhio alle strategie e un cuore rivolto alla vittoria. La partita si infiamma tra occasioni da gol e grandi parate, come quella di Rui Patricio su Muani. Resta con noi per vivere ogni momento di questa sfida epica!

di Andrea Bargione Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve fa il suo esordio al Mondiale per Club. Nella notte, i bianconeri di Igor Tudor affrontano l’Al Ain con l’obiettivo di partire subito forte nella competizione e conquistare i primi tre punti nel torneo internazionale sul terreno di gioco dell’Audi Field di Washington. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al Ain Juve 0-5: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 1? SUBITO YILDIZ – Bella palla lunga che arriva sulla sinistra sui piedi di Kenan Yildiz: il cross in mezzo per Conceicao però è troppo lungo e si perde sul fondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Al Ain Juve 0-5 LIVE: ci prova Kolo Muani, para Rui Patricio

Juve, Kolo Muani prova a riconquistare il futuro: serve il Psg per il prestito - Torino, 12 maggio 2025 – Il sogno della Champions League si fa sempre più complicato per la Juve, compromesso dall'espulsione di Kalulu e dalla rete decisiva di Vecino.

