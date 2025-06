Al Ain Juve 0-5 LIVE | ammonito Gatti!

Al Ain Juve 0-5, un’esordio convincente per i bianconeri di Tudor nel Mondiale per Club 2025. La Juventus scende in campo con determinazione all’Audi Field di Washington, puntando a lasciare subito il segno e a conquistare i primi tre punti fondamentali nel torneo internazionale. Scopri sintesi, moviola, tabellino e tutte le emozioni di questa sfida imperdibile. CLICCA QUI PER...

di Andrea Bargione Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve fa il suo esordio al Mondiale per Club. Nella notte, i bianconeri di Igor Tudor affrontano l’Al Ain con l’obiettivo di partire subito forte nella competizione e conquistare i primi tre punti nel torneo internazionale sul terreno di gioco dell’Audi Field di Washington. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al Ain Juve 0-5: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 1? SUBITO YILDIZ – Bella palla lunga che arriva sulla sinistra sui piedi di Kenan Yildiz: il cross in mezzo per Conceicao però è troppo lungo e si perde sul fondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Al Ain Juve 0-5 LIVE: ammonito Gatti!

