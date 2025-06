Al Ain Juve 0-5 | esordio vincente per i bianconeri al Mondiale per Club! Partita dominata grazie alle reti di Kolo Muani Conceicao e Yildiz

La Juventus debutta con il piede giusto al Mondiale per Club 2025, dominando l’Al Ain con un netto 0-5. Una vittoria convincente che testimonia la determinazione dei bianconeri, guidati da un’ottima prestazione collettiva e dalle reti di Muani, Conceicao e Yildiz. I tifosi possono già sognare un cammino solido in questa prestigiosa competizione internazionale, e la stagione promette emozioni da brivido: il futuro è tutto da scrivere.

di Andrea Bargione Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve fa il suo esordio al Mondiale per Club. Nella notte, i bianconeri di Igor Tudor affrontano l’Al Ain con l’obiettivo di partire subito forte nella competizione e conquistare i primi tre punti nel torneo internazionale sul terreno di gioco dell’Audi Field di Washington. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al Ain Juve 0-5: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 1? SUBITO YILDIZ – Bella palla lunga che arriva sulla sinistra sui piedi di Kenan Yildiz: il cross in mezzo per Conceicao però è troppo lungo e si perde sul fondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Al Ain Juve 0-5: esordio vincente per i bianconeri al Mondiale per Club! Partita dominata grazie alle reti di Kolo Muani, Conceicao e Yildiz

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

Poche ore dall'esordio contro l'Al-Ain nel Mondiale per Club per la @juventus E i bianconeri vengono ricevuti direttamente da @potus in persona Vai su Facebook

Mondiale per Club, la Juve si prepara all’esordio. Scanavino: «Orgogliosi di partecipare. Siamo molto più di una squadra di calcio» Vai su X

