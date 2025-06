Al Ain Juve 0-4 LIVE | inizia la ripresa!

Al Ain Juve 0-4, la sfida entra nel vivo: i bianconeri di Tudor scattano con determinazione all’esordio nel Mondiale per Club 2025. Con una prestazione convincente e il supporto di una squadra compatta, la Juventus mette subito in chiaro le sue intenzioni, desiderosa di conquistare i primi tre punti e aprire con il piede giusto questa importante competizione internazionale. Resta con noi per la cronaca dettagliata e tutte le emozioni del match!

di Andrea Bargione Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve fa il suo esordio al Mondiale per Club. Nella notte, i bianconeri di Igor Tudor affrontano l'Al Ain con l'obiettivo di partire subito forte nella competizione e conquistare i primi tre punti nel torneo internazionale sul terreno di gioco dell'Audi Field di Washington. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al Ain Juve 0-4: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 1? SUBITO YILDIZ – Bella palla lunga che arriva sulla sinistra sui piedi di Kenan Yildiz: il cross in mezzo per Conceicao però è troppo lungo e si perde sul fondo.

