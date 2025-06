Al Ain Juve 0-4 LIVE | grande parata di Di Gregorio!

Al Ain-Juve 0-4, un risultato che fa sognare i tifosi bianconeri! La Juventus ha esordito con grinta e determinazione nel Mondiale per Club 2025, dimostrando una prestazione dominante sotto la guida di Igor Tudor. La grande parata di Di Gregorio si aggiunge alla sintesi di una partita ricca di emozioni, moviola e azioni decisive. Scopri tutti i dettagli di questa clamorosa vittoria che potrebbe segnare l’inizio di un cammino trionfale nel torneo internazionale.

di Andrea Bargione Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve fa il suo esordio al Mondiale per Club. Nella notte, i bianconeri di Igor Tudor affrontano l’Al Ain con l’obiettivo di partire subito forte nella competizione e conquistare i primi tre punti nel torneo internazionale sul terreno di gioco dell’Audi Field di Washington. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al Ain Juve 0-4: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 1? SUBITO YILDIZ – Bella palla lunga che arriva sulla sinistra sui piedi di Kenan Yildiz: il cross in mezzo per Conceicao però è troppo lungo e si perde sul fondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Al Ain Juve 0-4 LIVE: grande parata di Di Gregorio!

