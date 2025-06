Al Ain Juve 0-3 LIVE | Conceicao sfiora il gol! Ma che giocata di Yildiz!

Al Ain Juve 0-3: una serata memorabile quella vissuta al Audi Field di Washington, dove i bianconeri di Tudor hanno dimostrato tutta la loro determinazione. Con un primo tempo vibrante, la Juventus ha preso il comando del match grazie a un gol di Yildiz e a un’ottima prestazione collettiva. Il sogno di alzare il trofeo in questa prima giornata si fa sempre più reale, e questa vittoria rappresenta un passo importante verso l’obiettivo finale.

di Andrea Bargione Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve fa il suo esordio al Mondiale per Club. Nella notte, i bianconeri di Igor Tudor affrontano l'Al Ain con l'obiettivo di partire subito forte nella competizione e conquistare i primi tre punti nel torneo internazionale sul terreno di gioco dell'Audi Field di Washington. Al Ain Juve 0-3: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 1? SUBITO YILDIZ – Bella palla lunga che arriva sulla sinistra sui piedi di Kenan Yildiz: il cross in mezzo per Conceicao però è troppo lungo e si perde sul fondo.