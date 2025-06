Al Ain Juve 0-0 LIVE | inizia il match!

Al Ain Juve 0-0, un esordio che accende le speranze e mette alla prova la squadra di Tudor nel debutto al Mondiale per Club 2025. I bianconeri affrontano con determinazione l’Al Ain, pronti a scrivere un nuovo capitolo internazionale. Segui live sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca: questa partita potrebbe essere il trampolino di lancio verso grandi traguardi. CLICCA QUI PER scoprire tutto in tempo reale!

di Andrea Bargione Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve fa il suo esordio al Mondiale per Club. Nella notte, i bianconeri di Igor Tudor affrontano l’Al Ain con l’obiettivo di partire subito forte nella competizione e conquistare i primi tre punti nel torneo internazionale sul terreno di gioco dell’Audi Field di Washington. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al Ain Juve 0-0: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 1? SUBITO YILDIZ – Bella palla lunga che arriva sulla sinistra sui piedi di Kenan Yildiz: il cross in mezzo per Conceicao però è troppo lungo e si perde sul fondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Al Ain Juve 0-0 LIVE: inizia il match!

In questa notizia si parla di: juve - match - inizia - club

Juve Stabia-Sampdoria: formazioni e live match, tutti gli aggiornamenti sulla sfida salvezza - Sale la tensione per Juve Stabia-Sampdoria, match cruciale dell'ultima giornata di Serie B. Per la Sampdoria, una vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playout e sperare di evitare la retrocessione in Serie C.

Questa notte alle ore 3:00 inizierà il Mondiale per Club della Juve Quanti di voi guarderanno il match contro l'Al-Ain Vai su Facebook

Mondiale per club: inizia il percorso della Juventus. Nella notte i bianconeri sfidano l'Al Ain. È tutto pronto per l’esordio della Juventus nel nuovo format del Mondiale per Club. https://lamilano.it/sport/mondiale-per-club-inizia-il-percorso-della-juventus-nella-nott Vai su X

Mondiale per Club, il tabellone: calendario partite e date; Al-Ain-Juventus dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Risultati Mondiale per Club LIVE: il percorso della Juve.

Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025 La Juve fa il suo esordio al Mondiale per Club. Secondo juventusnews24.com

Mondiale per Club 2025, le classifiche dei gironi e il calendario delle partite - Esordio con pari per i nerazzurri contro il Monterrey mentre i bianconeri affronteranno l’Al Ain per la prima partita del ... Lo riporta fanpage.it