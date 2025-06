Aiuto non mi sento bene Torgiano uomo salvato dalle farmaciste

In un mattino qualunque a Torgiano, un uomo si è improvvisamente sentito male, trasformando la routine in una corsa contro il tempo. La prontezza e la professionalità delle farmaciste della Farmacia Ricci hanno fatto la differenza, salvando una vita in pochi attimi. Un esempio di come l’attenzione ai dettagli e l’immediatezza possano fare la vera differenza in situazioni di emergenza. La loro azione ha dimostrato ancora una volta che il cuore di una comunità si nasconde spesso nei gesti più semplici.

Perugia, 19 giugno 2025 – Una storia finita bene grazie alla prontezza e alla professionalità di alcune farmaciste. Ma quelli vissuti ieri mattina sono stati attimi di grande tensione alla Farmacia Ricci di Torgiano. Qui un uomo infatti, è stato colto da un improvviso malore e subito si è capito che la cosa era grave. Provvidenziale allora è stato l’intervento delle farmaciste presenti che, con prontezza e competenza, hanno prestato i primi soccorsi, stabilizzando il paziente in attesa dell’arrivo del 118. “L’uomo, 67 anni di Cannara, è entrato dicendoci che non si sentiva bene – racconta una delle farmaciste – lo abbiamo fatto stendere nel lettino, in infermeria, ma abbiamo capito che non si trattava di un infarto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Aiuto, non mi sento bene”. Torgiano, uomo salvato dalle farmaciste

