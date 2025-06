Aiuto ai pazienti oncologici Visori per la realtà virtuale E la cura è più sopportabile

Nell’ambito della lotta contro il cancro, la tecnologia si trasforma in un alleato prezioso per il benessere dei pazienti. La Fondazione Sandro Pitigliani ha donato quattro visori di realtà virtuale "Meta Quest 3" all’Ospedale Santo Stefano di Galciana, offrendo strumenti innovativi per alleviare stress e ansia. Una rivoluzione che apre nuove prospettive di cura, dimostrando come l’umanità e l’innovazione possano camminare fianco a fianco nel percorso di guarigione.

Migliorare il benessere dei pazienti oncologici, attenuando loro lo stress e riducendone l'ansia per mitigare la percezione del dolore. Con questo obiettivo la Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori ha donato quattro sistemi di realtà virtuale "Meta Quest 3" al reparto di Oncologia dell'Ospedale Santo Stefano. Gli strumenti in questione sono stati presentati ieri nella sala Magnolfi del nosocomio di Galciana, alla presenza della dottoressa Laura Biganzoli (direttore della SOC Oncologia Medica di Prato) di Valerio Mari (direttore generale ASL Toscana Centro) del vicepresidente delle Fondazione Sandro Pitigliani Stefano Pitigliani, della dottressa Maria Teresa Mechi (direttore sanitario del presidio ospedaliero) della dottoressa Monica Chiti (direttore Gestione Infermieristica) e di Simone Anderini, coordinatore infermieristico del reparto di oncologia.

