Aiutiamo il territorio Finanziati 1.500 progetti in oltre quindici anni

Aiutiamo il territorio con passione e impegno, finanziando oltre 1.500 progetti in quindici anni di attività. L’incontro “Community Bank: i nostri sì al territorio” ha riunito il Terzo settore nella sede del Banco BPM di Lodi, celebrando i successi nel sociale, sanitario, educativo, sportivo e culturale. Un modo per raccontare le sfide vinte e le iniziative che continuano a plasmare un futuro più sostenibile e inclusivo per tutti.

Il Terzo settore è stato al centro dell'incontro "Community Bank: i nostri sì al territorio" tenutosi ieri nella sala del consiglio della sede del Banco BPM di Lodi. Una conferenza che è stata sintesi conclusiva delle iniziative realizzate in ambito sociale, sanitario, educativo e formativo, ma anche sportivo ed artistico-culturale dalla direzione del Comitato Territoriale Bpl e dalla Fondazione Banca Popolare di Lodi. Un modo per raccontare le numerose attività svolte in favore del territorio a tu per tu con i principali vertici del mondo associativo e della comunità. Dal 2008 sono stati infatti più di 1.

