AIPo una sede operativa a Bruxelles per i progetti strategici

AIPO ha inaugurato una sede operativa a Bruxelles, cuore pulsante dei progetti strategici europei. Questa iniziativa apre nuove opportunità di finanziamento, aggiornamenti legislativi e collaborazione con soggetti pubblici impegnati nella gestione idrica e nella difesa idraulica sostenibile. Un passo fondamentale per rafforzare la presenza italiana in ambiti chiave, favorendo un impatto positivo e duraturo sulle attività istituzionali e sulla tutela delle risorse naturali a livello continentale.

