’Ai confini del mondo’ con Lupis | Più viaggio più mi sento a casa

Attraversare i confini del mondo, tra pericoli e scoperte, significa immergersi in storie di resistenza e speranza. Come Marco Lupis a Timor Est nel 1999, ogni viaggio diventa un’esperienza che ci mette di fronte alla realtà più cruda e autentica. Oltre le carte e le mappe convenzionali, si aprono orizzonti sconosciuti, dove il coraggio si mescola alla curiosità. È proprio in questi angoli remoti che si celano le storie più profonde da ascoltare.

"Sparano. Ci stanno proprio sparando addosso, non ce l'hanno con nessun altro, ce l'hanno proprio con noi". È il 20 settembre 1999 e Marco Lupis è a Timor Est, lembo di terra sotto occupazione indonesiana. I massacri cui assiste a Timor fanno parte di uno dei tanti viaggi ai confini del mondo. Inviato di guerra e corrispondente da Hong Kong, racchiude nel libro (Il Mulino), storie da isole remote, sconosciute e inospitali. Oltre le carte geografiche e oltre i fatti geopolitici, riesce a svelare la bellezza delle persone che le abitano. L'autore presenta Ai confini del mondo. Storie di isole lontane, in dialogo con Carlotta Mingardi, oggi alle 19 al Convento Santa Margherita per il ciclo di appuntamenti di Parole nel chiostro.

