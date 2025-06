Aguerd Juve Sky il difensore del West Ham è finito nel mirino di Comolli! Possibile scambio con questo bianconero | tutti i dettagli sul possibile colpo

Il mercato estivo si fa sempre più infuocato e la Juventus potrebbe sorprendere i tifosi con un colpo di grande effetto. Tra i nomi caldi spicca Aguerd, il difensore del West Ham, finito nel mirino dei bianconeri e di Comolli. Con contatti già avviati, le prossime settimane potrebbero svelare uno scambio intrigante che potrebbe rafforzare la rosa juventina. Tutti i dettagli su questa possibile operazione sono ancora da definire, ma l’aria di grandi novità si fa sentire.

Aguerd Juve (Sky), il difensore del West Ham è finito nel mirino di Comolli: gli aggiornamenti sul marocchino. Il calciomercato Juve ha avviato contatti con il West Ham per valutare un'operazione in difesa. Il club bianconero segue con interesse Nayef Aguerd, centrale marocchino in uscita dagli Hammers. Secondo quanto riportato da Di Marzio, l'ipotesi di uno scambio prende corpo, visto che il West Ham ha manifestato apprezzamento per Daniele Rugani, difensore esperto e affidabile, che potrebbe entrare nei loro piani. Le trattative sono in fase preliminare e saranno oggetto di approfondimenti nei prossimi giorni.

