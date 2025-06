Agricoltura mancano gli stagionali I produttori | A rischio la raccolta di pesche albicocche e susine

La crisi della manodopera nelle campagne italiane mette a rischio la raccolta di pesche, albicocche e susine, minacciando un patrimonio che rappresenta il cuore dell’agricoltura nostrana. Con la campagna in pieno svolgimento e il tempo che scorre, i proprietari sono preoccupati: senza lavoratori qualificati, si rischia di perdere parte del raccolto e di compromettere un’intera stagione. La situazione è ormai al limite, e l’emergenza richiede risposte immediate.

Emergenza manodopera nelle campagne. A rischio la raccolta di pesche, albicocche e susine. La campagna non si ferma, la natura fa il suo corso, e il rischio più grosso è che i proprietari di aziende agricole finiscano col perdere parte del raccolto. "E’ un problema che esiste da anni, ma si va accentuando sempre più – dice Danilo Misirocchi presidente Cia Romagna – c’è difficolta a reperire manodopera, anche specializzata. Siamo sulla soglia rossa. La raccolta della frutta andrebbe fatta in un certo modo. Ad esempio le pesche si raccolgono in tre passaggi, perché maturano in maniera scalare e non tutte assieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it