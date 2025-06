Agguato ad Avola ucciso Paolo Zuppardo | inseguimento e sparatoria sotto gli occhi dei passanti

Un agguato sanguinoso scuote Avola: Paolo Zuppardo, 48 anni, è stato ucciso in un inseguimento con sparatoria davanti agli occhi dei passanti. La vittima, coinvolta in delicate indagini giudiziarie e minacce a giornalisti, lascia dietro di sé un mistero da svelare. La procura di Siracusa ha aperto un’indagine e la caccia ai sospettati è ormai in pieno svolgimento. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

La vittima, 48 anni, era stata coinvolta in inchieste giudiziarie, anche per le minacce al giornalista Borrometi, già sindaco di Avola. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Caccia a due sospettati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

