Aggressione e pestaggio shock in stazione | due minori under 14 in comunità

Una giornata drammatica scuote la città di Galatina: un’aggressione violenta ai danni di un ragazzo con disabilità, avvenuta nella stazione e al centro di polemiche e preoccupazioni. Dopo i primi interventi e i provvedimenti contro i minori coinvolti, emergono nuovi dettagli e misure che puntano a garantire sicurezza e giustizia. La vicenda evidenzia ancora una volta l’urgenza di interventi efficaci sul tema della violenza minorile e del controllo sociale.

GALATINA – Dopo i Daspo urbani e gli arresti per cinque minori di età superiore ai quattordici anni per la terribile aggressione ai danni di un coetaneo con disabilità nella stazione di Galatina, consumatasi lo scorso 16 aprile, arrivano due nuovi provvedimenti per altri due ragazzi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Aggressione e pestaggio shock in stazione: due minori under 14 in comunità

