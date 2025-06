Aggressione al supermercato giovane ferito con una stampella

Un'aggressione improvvisa e violenta ha scosso il supermercato MD della Madonnina, lasciando un giovane ferito e costretto a usare una stampella. Pomeriggio di tensione e scontri nella tranquilla via Alfieri, dove le ragioni di un confronto acceso sono ancora da chiarire. La scena, ricca di tensione, evidenzia come la violenza possa esplodere in momenti inattesi, ricordandoci l'importanza di preservare la sicurezza e la calma nelle nostre comunità .

Momenti di violenza senza freni oggi pomeriggio presso il supermercato MD della Madonnina. La struttura di via Alfieri è stata teatro di uno scontro che ha coinvolto due giovani, sulle cui cause si sta ancora facendo chiarezza. Uno dei due contendenti sarebbe stato colpito alla testa dal.

