Aggredito il deputato Francesco Borrelli nei pressi dell'ospedale Monaldi di Napoli

Una volta ancora, il deputato Francesco Emilio Borrelli si trova nel mirino della violenza, questa volta nei pressi dell'ospedale Monaldi di Napoli.

Nuova aggressione per il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli mentre era in strada nei pressi dell'ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ruota squarciata all’auto di scorta del deputato Francesco Borrelli: “Grave atto intimidatorio” - Francesco Borrelli denuncia un grave atto intimidatorio: l’auto di scorta, durante un sopralluogo a Ercolano, è stata trovata con la ruota squarciata.

«Mi ha dato un colpo in faccia, mi ha rotto gli occhiali»: nuova aggressione in strada al deputato Francesco Borrelli mentre documentava l'illegalità diffusa nei pressi dell'ospedale Monaldi. Vai su X

Napoli, Il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito questa mattina nei pressi dell'Ospedale Monaldi da una donna: durante una sua diretta Borrelli aveva avuto una discussione con una donna, la quale aveva parcheggiato l'auto davanti ad una fer Vai su Facebook

«Mi ha dato un colpo in faccia, mi ha rotto gli occhiali»: nuova aggressione in strada al deputato Francesco Borrelli - Nella denuncia di Borrelli, pubblicata in video pubblicata su Facebook, una donna, ... Si legge su msn.com

Napoli, Borrelli picchiato in strada nella zona dei Camaldoli - Napoli – Ancora un episodio di violenza ai danni del deputato Francesco Emilio Borrelli. Lo riporta cronachedellacampania.it