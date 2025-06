Aggredita dal compagno con morsi calci e pugni ma all' aguzzino sfugge un dettaglio | per lui finisce malissimo

Una semplice videochiamata si trasforma in un faro di speranza: grazie a quel gesto, una donna vittima di violenza domestica a Caserta ha avuto la possibilità di essere salvata da un'aggressione brutale. La tecnologia, inaspettatamente, ha fatto luce su un dramma nascosto, rivelando come anche il dettaglio più piccolo possa cambiare il corso di una vita. Questa storia ci ricorda quanto sia fondamentale non sottovalutare mai un segnale di allarme.

È stata una videochiamata a salvare una donna da una brutale aggressione domestica avvenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 giugno, a Caserta. Mentre parlava con un’amica residente in Olanda, la vittima, una donna di origini nigeriane, è stata improvvisamente minacciata di morte e aggredita. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Aggredita dal compagno con morsi, calci e pugni ma all'aguzzino sfugge un dettaglio: per lui finisce malissimo

In questa notizia si parla di: aggredita - compagno - morsi - calci

Prof.ssa aggredita al Parco Prato; ex compagno arrestato dopo coraggioso intervento di tre cittadini stranieri - Martedì mattina al Parco Prato di Prato si è evitata una tragedia: una docente di 52 anni è stata aggredita dal suo ex compagno, ma grazie al coraggioso intervento di tre cittadini stranieri, è stato possibile fermare l'uomo e salvarla.

La ribellione dei prof di sostegno: vogliamo una formazione specifica per non farci mordere e prendere a calci dagli alunni autistici https://t.co/Q27MSZgWwi Vai su Facebook

Aggredita dal compagno con morsi, calci e pugni ma all'aguzzino sfugge un dettaglio: per lui finisce malissimo; Minacciata di morte e picchiata dal compagno mentre è in videochiamata con l'amica in Olanda; Caserta, picchia la compagna con morsi, calci e pugni mentre è in videochiamata: arrestato 31enne.

Una chiamata dall’Olanda salva una donna aggredita dal suo compagno a Caserta - NAPOLI – È arrivata dall’Olanda la telefonata al numero unico europeo di pronto intervento ‘112’ che ha permesso di soccorrere una donna vittima di un’aggressione, da parte del compagno convivente, ... Segnala dire.it

Caserta, picchia la compagna con morsi, calci e pugni: arrestato 31enne - Un nigeriano di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a Caserta per maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della compagna. Secondo msn.com