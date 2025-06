Aggredisce la compagna mozzandole la lingua | in carcere 30enne aretino

Un episodio di violenza intollerabile scuote Arezzo: un 30enne, nella notte tra sabato e domenica, ha aggredito la compagna, mozzandole parzialmente la lingua con un morso. Un atto brutale che ha portato alla sua immediata detenzione. La determinazione delle forze dell’ordine ha permesso l’esecuzione di un’ordinanza di custodia, segnando un passo importante nella lotta contro la violenza domestica e riaffermando il diritto di ogni donna a vivere in sicurezza.

AREZZO – È finito in carcere l’uomo che si nella notte fra sabato e domenica aveva aggredito la compagna mozzandole parzialmente la lingua con un morso. Non sarebbe il primo caso di violenza nei confronti della donna: ora è in carcere. La Squadra mobile della Questura di Arezzo unitamente al Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della compagnia di Arezzo, ha eseguito, nella giornata di ieri (18 giugno) u n’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip al tribunale di Arezzo su richiesta della locale procura nei confronti di un 30enne italiano, resosi responsabile della violenta aggressione commessa ai danni della propria compagn a, nella notte tra sabato e domenica, in un locale del centro cittadino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: carcere - compagna - mozzandole - lingua

Uccise il figlio della compagna: dopo 10 anni di carcere Antonio Rasero chiede un permesso premio - Dopo oltre dieci anni di carcere, Antonio Rasero, ex broker genovese condannato per l'omicidio del giovane Alessandro Mathas nel marzo 2010, ha presentato la sua prima richiesta di permesso premio.

Aggredisce la compagna mozzandole la lingua: in carcere 30enne aretino.

Ripetuti maltrattamenti su compagna e minore, 56enne in carcere - Per questi fatti, accertati più volte, i carabinieri di Morrovalle hanno arrestato un 56enne residente nella zona in esecuzione di un ordine di custodia in carcere emesso dalla procura di ... Segnala msn.com

Stalking reiterato all'ex compagna, 48enne in carcere - Un 48enne non si è rassegnato alla rottura della relazione affettiva con l'ex compagna 40enne di Ancona ... Si legge su ansa.it