Afragola Alessio scrive a Papa Leone XIV chiedendo perdono | la reazione della mamma di Martina

In un gesto di profonda richiesta di redenzione, Alessio Afragola scrive a Papa Leone XIV chiedendo perdono per le sue azioni. Tuttavia, la reazione di Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, è un grido straziante di dolore e indignazione: "Un mostro ha ucciso mia figlia. Non merita risposte, né perdono." Una vicenda che scuote l'intera comunità e solleva domande sul senso di giustizia e compassione.

“Un mostro ha ucciso mia figlia. Non merita risposte, né perdono”. È un grido di dolore e rabbia quello di Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 26 maggio scorso dall’ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso e attualmente in carcere. Afragola, Alessio scrive a Papa Leone XIV chiedendo perdono: la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola, Alessio scrive a Papa Leone XIV chiedendo perdono: la reazione della mamma di Martina

