Affondo shock | 59 medici 118 assenti emergenza Molise senza soluzione imminente

L'emergenza sanitaria in Molise raggiunge livelli allarmanti: su 96 posti previsti nelle 16 postazioni del 118, ben 59 sono rimasti vacanti. La carenza di medici, tra assenze e mancanza di soluzioni immediatamente efficaci, mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Come si può uscire da questa crisi senza precedenti? La risposta richiede azioni rapide e decisive, perché l'emergenza non può più aspettare.

Campobasso - Asrem segnala grave emergenza medica, 59 incarichi vacanti sulle 16 postazioni territoriali 118; avviata selezione per copertura con medici convenzionati e pensionati. Il documento dell'Asrem conferma l'assenza di 59 medici a tempo indeterminato nelle 16 postazioni territoriali del servizio 118 in Molise, su un organico previsto di 96 unità. Le sedi più critiche si trovano a Cerro al Volturno, Frosolone, Sant'Elia a Pianisi, Castelmauro e Montenero di Bisaccia, tutte sprovviste di sei specialisti; seguite da Agnone, Venafro e Campobasso (vie Toscana e Montegrappa) con quattro assenze ciascuna.

