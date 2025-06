Affari Tuoi la dittatura di nonna Lella | a cosa costringe Giovanni

Stasera, su Rai 1, torna "Affari Tuoi", il quiz che conquista il cuore degli italiani con Stefano De Martino. Tra le sfide più emozionanti, c'è quella di Giovanni, giovane calabrese di Amantea, pronto a mettere in gioco tutto. La sua avventura si intreccia con la "dittatura" della nonna Lella, che lo costringe a riflettere e a decidere con coraggio: a cosa sarà disposto a rinunciare pur di vincere?

Questa sera, come ogni sera, eccoci nello studio di Affari Tuoi, il territorio elettivo di Stefano De Martino, il quiz che frantuma la concorrenza in termini di share ogni santo giorno su Rai 1. La puntata in questione è quella di giovedì 19 giugno: arriva il momento per Giovanni, concorrente della Calabria originario di Amantea, provincia di Cosenza. Tocca a lui mettersi in gioco, tocca a lui sfidare la sorte e tentare la scalata verso la possibile ricchezza. La sua avventura comincia con l’apertura del pacco numero 2, scelto per iniziare questa sfida tutta da vivere. Ad accompagnarlo in gara ecco l'incontenibile nonna Lella, anche lei di Amantea, ex ricamatrice, sorridente e radiosa, incontenibile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it