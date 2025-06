AEW | MJF ruba la maschera di Mistico un fan messicano lo segue in hotel per vendicarsi

Durante l'AEW Grand Slam Mexico, MJF ha attraversato ogni limite di rispetto verso la cultura messicana, rubando la maschera di Mistico in un episodio che ha fatto infuriare i fan. La tensione tra i due si è accesa in modo travolgente, culminando in una squalifica per MJF e un pubblico indignato che ha sostenuto con passione il loro eroe. Ma cosa succederà ora? La vendetta di un fan messicano deciso a riparare il torto potrebbe cambiare le sorti di questa lotta epica…

MJF ha superato ogni limite di rispetto verso la cultura messicana durante AEW Grand Slam Mexico, strappando la maschera di Mistico dopo aver perso il loro incontro per squalifica all’ Arena Mexico di CittĂ del Messico. Il match finisce in squalifica per MJF. Lo scontro tra MJF e Mistico si è trasformato rapidamente in una battaglia caratterizzata da scorrettezze e interventi esterni. Il pubblico dell’ Arena Mexico ha sostenuto calorosamente la propria leggenda locale, intonando cori contro MJF e definendolo “pendejo” per tutta la durata del match. Mistico ha dimostrato di essere all’altezza della situazione, mettendo in difficoltĂ il membro del Hurt Syndicate con la sua esperienza e tecnica. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: MJF ruba la maschera di Mistico, un fan messicano lo segue in hotel per vendicarsi

