AEW | Mercedes Mone conquista il titolo CMLL a Grand Slam Mexico

Mercedes Mone conquista il titolo CMLL Women’s Championship durante l’AEW Grand Slam Mexico, aggiudicandosi un trionfo memorabile contro Zeuxis all’Arena Mexico. La battaglia tra le due campionesse ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico, dimostrando ancora una volta il suo talento e determinazione. Questa vittoria segna un nuovo capitolo nella carriera di Mercedes Mone, confermando il suo status di superstar internazionale e lasciando gli appassionati senza parole.

Mercedes Mone ha aggiunto un altro prestigioso titolo alla sua già ricca collezione, sconfiggendo Zeuxis per il CMLL Women's Championship durante l'evento AEW Grand Slam Mexico tenutosi mercoledì sera all' Arena Mexico di Città del Messico. Il match decisivo contro Zeuxis. La sfida tra Mercedes Mone e Zeuxis si è rivelata combattuta sin dai primi istanti. La campionessa messicana ha mostrato grande determinazione, mettendo subito in difficoltà la sfidante con una serie di calci e ginocchiate nell'angolo che le hanno fruttato un primo tentativo di schienamento. Zeuxis ha continuato a mantenere il controllo del match nei primi minuti, neutralizzando i tentativi di contrattacco di Mercedes Mone e portandola sul ring esterno dove l'ha scagliata contro le barriere di sicurezza.

