AEW | Hangman Page sorprende con un promo in spagnolo e attacca Jon Moxley

In un entusiasmante debutto a AEW Dynamite: Grand Slam Mexico, Hangman Adam Page sorprende tutti parlando in spagnolo e rivolgendosi direttamente ai fan dell’Arena Mexico. Un momento carico di emozione che si trasforma rapidamente in una minaccia feroce nei confronti del campione AEW World Champion Jon Moxley. La sua apertura sincera e il messaggio potente promettono scintille nella battaglia che sta per scatenarsi, lasciando il pubblico senza fiato.

Hangman Adam Page ha aperto AEW Dynamite: Grand Slam Mexico con un momento completamente inaspettato, rivolgendosi al pubblico dell’ Arena Mexico interamente in spagnolo in quello che è iniziato come un ricordo personale toccante per trasformarsi in una minaccia diretta al campione AEW World Champion Jon Moxley. Un tributo personale alle radici familiari. Hangman Page è entrato nell’ Arena Mexico di Città del Messico con un approccio umile e rispettoso, scusandosi immediatamente per il suo spagnolo limitato ma dimostrando comunque di voler onorare il pubblico locale parlando la loro lingua. “Ciao, mi chiamo Hangman e voglio scusarmi per il mio spagnolo perché non è il migliore, ma è un po’ meglio di molti americani, quindi ci proverò”, ha esordito Page, guadagnandosi immediatamente le simpatie del pubblico messicano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Hangman Page sorprende con un promo in spagnolo e attacca Jon Moxley

