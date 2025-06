AEW | Dopo il promo in spagnolo la CMLL vorrebbe Adam Page nei suoi show

Ieri notte, durante AEW Dynamite Grand Slam Mexico presso l’iconica Arena Mexico, “Hangman” Adam Page ha incantato il pubblico con un promo in spagnolo che ha lasciato tutti senza parole. La sua performance ha impressionato profondamente la CMLL, desiderosa di portarlo nei propri show per conquistare il cuore dei fan messicani. È chiaro che questa sinergia potrebbe aprire nuove strade emozionanti nel mondo del wrestling internazionale.

Ieri notte si è tenuto AEW Dynamite Grand Slam Mexico di scena presso la celebre Arena Mexico di Città del Messico. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la federazione messicana CMLL. Proprio la Compagnia messicana pare sia rimasta fortemente impressionata da “Hangman” Adam Page soprattutto dopo il suo promo in spagnolo. La CMLL spinge per averlo. Ieri notte a Dynamite Grand Slam Messico, “Hangman” Adam Page ha tenuto un promo in lingua spagnola che ha destato impressione e ha particolarmente colpito la dirigenza CMLL. Durante il Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez ha sottolineato che la federazione messicana è rimasta molto colpita dalle skills di Page e che vorrebbe poterlo avere a disposizione in altro suoi eventi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net