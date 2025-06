AEW | Bryan Danielson torna a sorpresa e salva Blue Panther dopo Grand Slam Mexico

aew bryan danielson torna a sorpresa e salva blue panther dopo grand slam mexico. I fan presenti all’Arena Mexico hanno assistito a un momento indimenticabile: il ritorno inaspettato dell’American Dragon, che ha rischiarato una scena drammatica, intervenendo per difendere una leggenda della lucha libre. Un gesto di puro spirito sportivo che ha emozionato tutti. La serata si conclude con un nuovo capitolo di passione e rispetto tra campioni.

I fan della AEW presenti all’ Arena Mexico hanno assistito a un momento emozionante durante le registrazioni di ROH X CMLL Global Wars del 18 giugno 2025, tenutesi prima e dopo Dynamite: Grand Slam Mexico. Il ritorno inaspettato dell’American Dragon. Dopo la fine del suo match, la leggenda della lucha libre Blue Panther stava subendo un pestaggio nel ring. Bryan Danielson è corso fuori, si è fermato sulla rampa e ha fatto segno a un gruppo di luchadores di entrare sul quadrato. Una volta che sono intervenuti, Danielson li ha seguiti immediatamente. L’intervento decisivo per salvare la leggenda messicana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Bryan Danielson torna a sorpresa e salva Blue Panther dopo Grand Slam Mexico

In questa notizia si parla di: mexico - bryan - danielson - torna

La #WWE torna in #Messico con un Supershow! #TSOW // #TSOS Vai su Facebook

CMLL vs AEW and ROH - I risultati dello show (e tra il pubblico c'erano Bryan Danielson e Chris Hero!); AEW: E se il rematch tra Kenny Omega e Bryan Danielson si tenesse in un’altra federazione?.

Bryan Danielson Agreed To Wrestle In Mexico Before Injury, Claims Konnan - [H/T Wrestling Inc] Following the injury, Konnan and Bryan Danielson have not yet spoken about the latter showing up in Mexico to wrestle. Si legge su yahoo.com

AEW's Bryan Danielson Agreed To Wrestle In Mexico Before Breaking His Arm, Per Konnan - therefore it is unlikely Tony Khan would prevent Danielson from wrestling for the Mexican promotion. Lo riporta wrestlinginc.com