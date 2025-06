Aeroporto di Capodichino evacuato per uno spray urticante nell' aria

Un episodio inquietante ha scosso l’aeroporto di Capodichino, dove un spray urticante ha causato l’evacuazione del terminal per circa 20 minuti. Intorno alle 17 di giovedì 19 giugno, passeggeri e personale sono stati fatti uscire in fretta e furia, mentre le forze dell’ordine avviavano le indagini. La domanda che rimane aperta è: chi si nasconde dietro a questa azione improvvisa? La risposta potrebbe svelare motivi e conseguenze ancora da chiarire.

