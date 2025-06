Aereo Ryanair si schianta sulla barriera in pista in fase di atterraggio | ala distrutta e paura a bordo

Un incidente improvviso scuote l’ultimo volo di Ryanair: un Boeing 737 in arrivo da Londra si schianta sulla barriera in pista a Kalamata, causando danni alle ali e grande paura tra i passeggeri. La tensione a bordo cresce, mentre le autorità cercano di gestire la difficile situazione senza permettere l’evacuazione. Scopriamo insieme come si sono svolti i momenti più critici di questa drammatica avventura e le misure adottate per garantire la sicurezza di tutti.

L'incidente ha coinvolto un Boeing 737 in volo da Londra Stansted all'aeroporto di Kalamata, nel sud della Grecia. A causa dello schianto, a nessuno è stato permesso di scendere dall'aereo ma questo ha causato paura e tensione a bordo perché in tanti temevano potesse scoppiare un incendio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: paura - aereo - bordo - ryanair

