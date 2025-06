Aereo con problemi atterra a Fiumicino

Un volo della Transavia proveniente da Monastir e diretto a Lione ha vissuto un imprevisto all'aeroporto di Fiumicino, atterrando in sicurezza a causa di un problema tecnico. Il Boeing 737-800 ha toccato terra sulla pista 1 senza incidenti, attivando immediatamente le procedure di sicurezza con Vigili del fuoco e autorità. I passeggeri, al sicuro, attendono ora nuove disposizioni per proseguire il viaggio, mantenendo alta la fiducia nelle misure di emergenza.

