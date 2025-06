Adriano | L'addio all'Inter? Non c'ero più con la testa Moratti ha sempre cercato di aiutarmi pensavo di non aver bisogno di una struttura

Adriano, il Fenomeno, si apre come mai prima d’ora in un affascinante dialogo su Amazon. Tra ricordi di carriera e riflessioni profonde, l’ex attaccante di Inter e Parma rivela il suo percorso, le sfide e le speranze per il futuro. Una conversazione sincera che cattura l’essenza di un campione capace di superare ogni ostacolo, lasciando un messaggio di forza e rinascita. Quello che ci dice potrebbe cambiare la nostra prospettiva sulla vita.

Una lunga chiacchierata a cuore aperto per Adriano. L`ex giocatore di Inter e Parma ha trattato vari temi durante il format Fenomeni di Amazon. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Adriano cuore Inter: «Sono dispiaciuto per la finale di Champions persa in quel modo. Chivu è l’uomo giusto, ho una speranza» - Adriano Cuore Inter esprime il suo dispiacere per la sconfitta inaspettata in finale di Champions League contro il PSG, ma conserva fiducia nel futuro nerazzurro.

