Adolescenti maltrattati il ruolo della scuola | dalla trascuratezza educativa agli ambienti scolastici sicuri dalla formazione per il personale alla raccolta dati La III indagine del Garante

L’ultima indagine dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, in collaborazione con CISMAI e Terre des Hommes, rivela un quadro inquietante sul maltrattamento dei minorenni in Italia. La scuola emerge come un attore chiave nella prevenzione e nel supporto, passando dalla trascuratezza educativa alla creazione di ambienti sicuri. Scopriamo come il sistema scolastico può contribuire a proteggere e valorizzare i giovani, assumendo un ruolo fondamentale nella lotta contro ogni forma di abuso.

La terza edizione dell 'indagine condotta da Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, CISMAI e Terre des Hommes analizza in profondità la diffusione del maltrattamento sui minorenni in Italia, delineando un quadro complesso in cui anche il sistema scolastico è chiamato a svolgere una funzione di rilievo.

