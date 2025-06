Adidas Juve Scanavino esprime soddisfazione per la prosecuzione del rapporto con il colosso tedesco | Questo rinnovo ci riempie di orgoglio e testimonia una cosa

Il rinnovo tra Adidas e la Juventus rappresenta un traguardo importante, un segnale di fiducia e continuità per il futuro. Maurizio Scanavino, presidente della Juve, ha espresso tutta la sua soddisfazione, sottolineando come questa partnership consolidata sia motivo di orgoglio e testimonianza della forza del club. Questa collaborazione, ormai rinnovata, continuerà a scrivere pagine di successo, rafforzando il legame tra la squadra e il colosso tedesco.

Adidas Juve, Scanavino esprime soddisfazione per il rinnovo dell'accordo: tutte le dichiarazioni dopo l'ufficialità del prolungamento. Il rinnovo tra Adidas e la Juve è finalmente realtà. Il comunicato ufficiale è arrivato attraverso una nota che asserisce tutti i dettagli dell'operazione e non solo. In merito a questo affare ha parlato anche Maurizio Scanavino, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per la stretta di mano con il colosso tedesco. Ecco le parole dell'AD bianconero. PAROLE – « Questo rinnovo ci riempie di orgoglio e testimonia la sinergia tra queste due grandi aziende. Insieme, non solo abbiamo calcato i campi di calcio di tutto il mondo, ma abbiamo anche intrapreso collaborazioni innovative che hanno esteso i nostri confini al mondo della moda, della musica e del design.