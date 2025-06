Adesione al Fondo Espero | cosa devono fare le istituzioni scolastiche Con guida operativa informativa MIM atto di nomina responsabile del trattamento

Se sei responsabile di un'istituzione scolastica, è fondamentale conoscere le procedure per l’adesione automatica al Fondo pensione Espero, attivata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito tramite il sistema SIDI. La guida operativa ti fornirà tutte le indicazioni per rispettare gli adempimenti necessari, garantendo una gestione efficace e conforme. Scopri come procedere e assicurati che il personale sia correttamente informato e tutelato, perché la buona gestione delle pensioni inizia con una corretta adesione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha attivato, tramite il sistema SIDI, le funzionalità operative per gestire l’adesione automatica al Fondo pensione complementare Espero secondo il meccanismo del silenzio-assenso. Le scuole statali sono tenute a rispettare una serie di adempimenti distinti per personale già in servizio e nuovi assunti. Pubblichiamo anche la Guida operativa e il documento dell’informativa Vai . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Adesione al Fondo Espero: cosa devono fare le istituzioni scolastiche. Con guida operativa, informativa MIM, atto di nomina responsabile del trattamento; Funzioni SIDI per la gestione dell'adesione ad Espero; Servizi assicurativi per iscritti e RSU.

