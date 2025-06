Addio Stupinigi Sonic Park cambia sede ma si farà | ecco le nuove sedi per l' estate 2025

Sonic Park, giunto alla sua settima edizione, si prepara a sorprendere ancora, ma con un'importante novità: il festival lascia la storica cornice di Stupinigi per esplorare nuove location nell’estate 2025. Dopo un parere sfavorevole dell’Ente Parco, i organizzatori hanno scelto di cambiare sede, promettendo un’esperienza rinnovata e altrettanto emozionante. Scopriamo insieme le nuove destinazioni e cosa ci aspetta in questa entusiasmante avventura musicale.

La settima edizione di Sonic Park si farà, ma con una significativa novità: il festival abbandona, almeno per quest'anno, lo storico palcoscenico nel giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi per spostarsi in altre sedi. La decisione, maturata a seguito di un parere negativo dell'Ente Parco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Addio Stupinigi, Sonic Park cambia sede, ma si farà: ecco le nuove sedi per l'estate 2025

Quest’anno niente Stupinigi Sonic Park: «Rischio danni a una specie protetta di pipistrelli» - Quest’anno, l’atteso Stupinigi Sonic Park salta per una causa inaspettata e significativa: la tutela di una specie protetta di pipistrelli.

