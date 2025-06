Addio Milan, il big saluta Allegri: va dal campione del mondo. La decisione sorprendente scuote i tifosi e gli addetti ai lavori, segnando un bivio cruciale per il futuro rossonero. Tra retroscena e ambizioni, le ultime ore sono un vortice di rumors e attese, mentre il club tenta di rilanciarsi con una mossa che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. Ecco cosa sta realmente accadendo nel cuore del Milan.

Futuro in bilico per il big rossonero, ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore: i dettagli. Non è un mistero che l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan stia rimescolando le carte in tavola negli uffici rossoneri. Il ritorno dell'allenatore toscano segna un nuovo inizio per il club meneghino, che vuole dimenticare la delusione della brutta stagione appena terminata. (LaPresse) tvplay.it L'obiettivo è chiaro, porre le basi per un nuovo percorso, magari vincente, iniziando fin da subito a tornare tra i posti in alto della classifica.