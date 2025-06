Addio Milan | da Theo a Bennacer chi può partire e a che prezzo

Addio Milano: da Theo a Bennacer, chi potrebbe partire e a che prezzo? I rossoneri, sempre pronti a rinnovarsi, stanno valutando diverse mosse di mercato. Musah potrebbe portare 25 milioni, Thiaw, invece, è destinato a restare. Tra i rientri dai prestiti circolano diverse ipotesi, con Colombo e Vasquez tra i nomi più caldi. E il mercato continua a sorprenderci, ma chi sarà il prossimo a lasciare il Milan?

I rossoneri, prima di comprare, hanno venduto e venderanno ancora. Musah può portare 25 milioni, Thiaw per 20 non andrà via. Tra chi rientra da i prestiti, via Colombo, Vasquez e. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Addio Milan: da Theo a Bennacer, chi può partire e a che prezzo

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

Milan, un Diavolo in vendita: la Gazzetta fa il punto sulle uscite Il Milan è pronto a rivoluzionare la rosa: in entrata arriveranno diversi volti nuovi, ma in uscita c'è un’intera squadra da sistemare. Secondo La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez verso l'addio Vai su Facebook

Addio Milan: da Theo a Bennacer, chi può partire e a che prezzo; Lite con Conceciao: il motivo per cui Bennacer ha scelto di lasciare il Milan; Milan, addio Bennacer: va al Marsiglia. I rossoneri lo sostituiscono con Bondo, ufficiale anche Sottil.

Milan-Theo, accelerata improvvisa nella trattativa: addio imminente? - Dopo il rifiuto del terzino alla proposta dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, ecco l'aggiornamento che potrebbe far infiammare la trattativa. Secondo spaziomilan.it

Milan-Bennacer, prove d’addio: vicino il trasferimento in Qatar - Ismael Bennacer vicino al trasferimento: il Milan pronto a cedere il centrocampista per una nuova avventura in Qatar. Segnala msn.com