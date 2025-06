Addio al volto storico della tv | Ha cambiato per sempre il ruolo delle donne

Addio al volto storico della TV: una figura che ha rivoluzionato il ruolo delle donne nel mondo dello spettacolo. Con il suo stile inconfondibile e un’energia contagiosa, ha saputo sfidare gli stereotipi, aprendo la strada a nuove generazioni di professioniste. Non era “solo una presentatrice,” come spesso ricordavano i suoi collaboratori: era un volto che portava luce, calore e professionalità , lasciando un’eredità indelebile nel cuore degli spettatori e del panorama televisivo.

