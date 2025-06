Addio a Peppino Volpe morto il presidente onorario de La Lucente | Sapeva guardare lontano

In questo momento di profondo dolore, ci uniamo nel commosso ricordo di Peppino Volpe, un uomo dalla straordinaria visione e passione. Presidente onorario e fondatore de La Lucente Spa, ha saputo trasformare la sua impresa in un esempio di eccellenza e innovazione per un secolo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità di coraggio e lungimiranza che continuerà a ispirarci.

"A nome mio e dell’intera comunità , esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Peppino Volpe, presidente onorario e fondatore de La Lucente Spa. Figura di grande visione, nell'arco dei 100 anni di vita dell'azienda don Peppino ha saputo trasformare una piccola impresa a conduzione. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Addio a Peppino Volpe, morto il presidente onorario de La Lucente: "Sapeva guardare lontano"

